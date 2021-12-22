Ученые объявили о том, что нашли в городе-округе Ганьчжоу на юге Китая яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра. По оценкам исследователей, ему не менее 66 миллионов лет.

Об этом пишет BBC, передает hromadske.

Считают, что это беззубый динозавр-теропод или овирапторозавр. Исследователь, доктор Фион Вайсум Ма сказал, что это «лучший эмбрион динозавра, который когда-либо был обнаружен».

Открытие также дало исследователям лучшее понимание связи между динозаврами и современными птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион находился в свернутом положении, наблюдаемом у птиц незадолго до вылупления.

— Это указывает на то, что такое поведение у современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров, — сказал доктор Вайсум Ма.

Овирапторозавры, что в переводе означает «ящерицы-похитители яиц», были пернатыми динозаврами, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода — от 100 до 66 миллионов лет назад.

Палеонтолог профессор Стив Брусатте, который также был среди исследовательской группы, написал в Twitter, что это «одна из самых потрясающих окаменелостей динозавров», которые он когда-либо видел, и что эмбрион находится на моменте перед вылуплением.

Найденного динозавра назвали Малыш Инлян. Он имеет длину 27 см от головы до хвоста и расположен в яйце длиной 6,7 дюйма.

Напомним, в мае на юго-западе Китая местные палеонтологи обнаружили окаменелые останки неизвестного вида динозавра.