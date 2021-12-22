Ученые объявили о том, что нашли в городе-округе Ганьчжоу на юге Китая яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра. По оценкам исследователей, ему не менее 66 миллионов лет.
Об этом пишет BBC, передает hromadske.
Считают, что это беззубый динозавр-теропод или овирапторозавр. Исследователь, доктор Фион Вайсум Ма сказал, что это «лучший эмбрион динозавра, который когда-либо был обнаружен».
Открытие также дало исследователям лучшее понимание связи между динозаврами и современными птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион находился в свернутом положении, наблюдаемом у птиц незадолго до вылупления.
— Это указывает на то, что такое поведение у современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров, — сказал доктор Вайсум Ма.
Овирапторозавры, что в переводе означает «ящерицы-похитители яиц», были пернатыми динозаврами, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода — от 100 до 66 миллионов лет назад.
Палеонтолог профессор Стив Брусатте, который также был среди исследовательской группы, написал в Twitter, что это «одна из самых потрясающих окаменелостей динозавров», которые он когда-либо видел, и что эмбрион находится на моменте перед вылуплением.
Найденного динозавра назвали Малыш Инлян. Он имеет длину 27 см от головы до хвоста и расположен в яйце длиной 6,7 дюйма.
Напомним, в мае на юго-западе Китая местные палеонтологи обнаружили окаменелые останки неизвестного вида динозавра.
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Ученые объявили о том, что нашли в городе-округе Ганьчжоу на юге Китая яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра. По оценкам исследователей, ему не менее 66 миллионов лет.
Об этом пишет BBC, передает hromadske.
Считают, что это беззубый динозавр-теропод или овирапторозавр. Исследователь, доктор Фион Вайсум Ма сказал, что это «лучший эмбрион динозавра, который когда-либо был обнаружен».
Открытие также дало исследователям лучшее понимание связи между динозаврами и современными птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион находился в свернутом положении, наблюдаемом у птиц незадолго до вылупления.
— Это указывает на то, что такое поведение у современных птиц сначала развилось и возникло среди их предков-динозавров, — сказал доктор Вайсум Ма.
Овирапторозавры, что в переводе означает «ящерицы-похитители яиц», были пернатыми динозаврами, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода — от 100 до 66 миллионов лет назад.
Палеонтолог профессор Стив Брусатте, который также был среди исследовательской группы, написал в Twitter, что это «одна из самых потрясающих окаменелостей динозавров», которые он когда-либо видел, и что эмбрион находится на моменте перед вылуплением.
Найденного динозавра назвали Малыш Инлян. Он имеет длину 27 см от головы до хвоста и расположен в яйце длиной 6,7 дюйма.
Напомним, в мае на юго-западе Китая местные палеонтологи обнаружили окаменелые останки неизвестного вида динозавра.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
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