В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, заразились коронавирусом 7312 человек, а умерли — 275.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 691 человека, летальных исходов — 275, выздоровели — 16 521.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) областях.
Протестировали за сутки методом ПЦР — 32 402 человека, методом ИФА — 6665, экспресс-тестами — 31 069.
За все время пандемии в Украине заболел 3 630 391 человек, выздоровели — 3 393 420, летальных исходов — 94 184.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области штамм COVID-19 «Омикрон» еще не зафиксирован.
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В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, заразились коронавирусом 7312 человек, а умерли — 275.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 691 человека, летальных исходов — 275, выздоровели — 16 521.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) областях.
Протестировали за сутки методом ПЦР — 32 402 человека, методом ИФА — 6665, экспресс-тестами — 31 069.
За все время пандемии в Украине заболел 3 630 391 человек, выздоровели — 3 393 420, летальных исходов — 94 184.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области штамм COVID-19 «Омикрон» еще не зафиксирован.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак