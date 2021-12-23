В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, заразились коронавирусом 7312 человек, а умерли — 275.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 691 человека, летальных исходов — 275, выздоровели — 16 521.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) областях.

Протестировали за сутки методом ПЦР — 32 402 человека, методом ИФА — 6665, экспресс-тестами — 31 069.

За все время пандемии в Украине заболел 3 630 391 человек, выздоровели — 3 393 420, летальных исходов — 94 184.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области штамм COVID-19 «Омикрон» еще не зафиксирован.