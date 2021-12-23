В Березнеговатом на Николаевщине местные жители жалуются на аварийное состояние скважины в центре поселка. Из-за слабого напора вода течет медленно и набрать ее становится настоящим испытанием.

Местный житель Александр Горбунов рассказал, что в Березнеговатом есть три источника питьевой воды. Один из них возле центрального стадиона, говорится в сюжете ТИС-ТВ.

Люди отмечают, что эта скважина – популярное место, туда приходят чтобы запастись водой. Но сейчас вода течет очень медленно, и чтобы набрать ее в емкости приходится ждать часами. Ранее неподалеку шло строительство бани. Во время этих работ решили почистить и скважину, но произошло смещение грунта и с тех напор воды уменьшился.

Глава поселкового совета Сергей Бойко рассказывает, что знает о проблеме, однако скважина бесхозная и сначала ее необходимо передать кому-то на баланс.

– Эта скважина не находится нигде на балансе – это бесхоз. Нужно, чтобы каким-то образом она стала на баланс, – подчеркнул он.

Руководитель поселкового совета отметил, что на место вызывали специалистов, но до решения проблемы дело так и не дошло

- Это нужно вызывать специалистов, обследовать. Когда ты вызываешь специалиста, а он называет такие космические цифры – 255 тысяч гривен, чтобы обследовать саму скважину, то извините, сегодня на 255 тысяч можно сделать 400-500 метров водовода, – говорит Сергей Бойко.

Процедура передачи объекта на баланс Березнеговатого поселкового совета может занять год. Поэтому в поселковом совете рассматривают вариант объединения усилий с фермерскими хозяйствами, чтобы установить на месте скважины ручную помпу.

Ранее сообщалось, что Николаевская область относится к регионам, где ощущается дефицит питьевой воды, и с каждым годом ситуация ухудшается.