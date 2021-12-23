В Кременчугский суд занесли дозу наркотиков, попытавшись спрятать их в пицце. Посылка могла предназначаться одному из подсудимых.

Об этом пишет местное издание «Коло».

Доставку с запрещенным веществом в суд принес 21-летний парень. На входе его остановила судебная охрана, которая заметила нервное поведение посетителя. Во время досмотра в его пицце нашли сверток с зеленым веществом, которое внешне напоминало наркотики.

— Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины к совершению уголовного правонарушения. Фигурант раньше имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователям полиции сообщили мужчине о подозрении, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления Андрей Власенко.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 307 УК. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет заключения.

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