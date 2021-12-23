Львов полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

— Идут финальные приготовления на последней насосной станции, которая снабжает Львов водой. Но уже сейчас можем сказать, что мы на 100% отказались от хлорирования воды. Вся вода, которая попадает в дома, очищается гипохлоритом натрия, проще говоря — солью, — написал Андрей Садовый.

По его словам, в 2022 году город построит в Винниках резервную станцию электролиза, которая будет являться дополнительной системой защиты для обеззараживания и изготовления гипохлорита из соли.

Напомним, в мае прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что город также окажется от очистки воды жидким хлором и внедрит новую систему, которая повысит ее качество.