Львов полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.
— Идут финальные приготовления на последней насосной станции, которая снабжает Львов водой. Но уже сейчас можем сказать, что мы на 100% отказались от хлорирования воды. Вся вода, которая попадает в дома, очищается гипохлоритом натрия, проще говоря — солью, — написал Андрей Садовый.
По его словам, в 2022 году город построит в Винниках резервную станцию электролиза, которая будет являться дополнительной системой защиты для обеззараживания и изготовления гипохлорита из соли.
Напомним, в мае прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что город также окажется от очистки воды жидким хлором и внедрит новую систему, которая повысит ее качество.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Львов полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.
— Идут финальные приготовления на последней насосной станции, которая снабжает Львов водой. Но уже сейчас можем сказать, что мы на 100% отказались от хлорирования воды. Вся вода, которая попадает в дома, очищается гипохлоритом натрия, проще говоря — солью, — написал Андрей Садовый.
По его словам, в 2022 году город построит в Винниках резервную станцию электролиза, которая будет являться дополнительной системой защиты для обеззараживания и изготовления гипохлорита из соли.
Напомним, в мае прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что город также окажется от очистки воды жидким хлором и внедрит новую систему, которая повысит ее качество.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак