В китайском Сиане, административном центре провинции Шэньси с населением в 13 миллионов человек, ввели локдаун из-за выявления 127 случаев коронавируса с 9 декабря.

Об этом сообщает информагентство Xinhua.

Как пишет BBC, только одному из членов семьи разрешено каждые два дня выходить из дома для покупки товаров первой необходимости. Для поездок в город или из города нужно официальное разрешение, которое выдают при смягчающих обстоятельствах, а все второстепенные предприятия закрыли. Ограничения вступили в силу 23 декабря.

Локдаун ввели на фоне подготовки Китая к проведению зимних Олимпийских игр-2022 в феврале. Это одни из самых строгих ограничительных мер в Китае после локдауна в 11-миллионном Ухане в начале 2022 года — считается, что там впервые зафиксировали случаи коронавируса.

BBC отмечает, что Китай сдерживает распространение коронавируса с помощью массового тестирования и изоляции. По словам чиновников, вспышка в Сиане связана со штаммом Дельта.

Напомним, правительство Швеции заявило об ужесточении карантинных ограничений. В стране ухудшается COVID-ситуация.