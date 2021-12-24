Чтобы предотвратить новый скачок заболеваемости COVID-19, Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или выздоровели, не разрешат выходить на работу, они не будут получать зарплату, однако им обещают сохранить все социальные пособия, говорится в документе за подписью госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который цитирует в четверг Catholic News Service.

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, этот пункт не вошел в новые правила, опубликованные 23 декабря и немедленно вступившие в силу.

В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не смогут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.

В обновленных нормах указано, что принять их необходимо в связи с «ухудшением нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».

Напомним, правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.