Чтобы предотвратить новый скачок заболеваемости COVID-19, Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или выздоровели, не разрешат выходить на работу, они не будут получать зарплату, однако им обещают сохранить все социальные пособия, говорится в документе за подписью госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который цитирует в четверг Catholic News Service.
Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, этот пункт не вошел в новые правила, опубликованные 23 декабря и немедленно вступившие в силу.
В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не смогут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.
В обновленных нормах указано, что принять их необходимо в связи с «ухудшением нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».
Напомним, правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.
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Чтобы предотвратить новый скачок заболеваемости COVID-19, Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или выздоровели, не разрешат выходить на работу, они не будут получать зарплату, однако им обещают сохранить все социальные пособия, говорится в документе за подписью госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который цитирует в четверг Catholic News Service.
Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, этот пункт не вошел в новые правила, опубликованные 23 декабря и немедленно вступившие в силу.
В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не смогут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.
В обновленных нормах указано, что принять их необходимо в связи с «ухудшением нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».
Напомним, правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак