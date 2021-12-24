В Турции всем парам, которые хотят пожениться, перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА). С таким заявлением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Об этом сообщает CNN Türk.
— Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью, — сообщил Фахреттин Коджа.
Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.
Как сообщалось, в дорогостоящем препарате Zolgensma для лечения СМА нуждается 3-летний Дима Жадан из Николаева.
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В Турции всем парам, которые хотят пожениться, перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА). С таким заявлением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Об этом сообщает CNN Türk.
— Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью, — сообщил Фахреттин Коджа.
Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.
Как сообщалось, в дорогостоящем препарате Zolgensma для лечения СМА нуждается 3-летний Дима Жадан из Николаева.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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