В Турции всем парам, которые хотят пожениться, перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА). С таким заявлением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Об этом сообщает CNN Türk.

— Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью, — сообщил Фахреттин Коджа.

Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.

Как сообщалось, в дорогостоящем препарате Zolgensma для лечения СМА нуждается 3-летний Дима Жадан из Николаева.