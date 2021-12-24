В пятницу, 24 декабря, около 6 утра в Николаеве пошел снег. На дороги города вышла техника коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

На улицах с 6 утра работает 9 машин. Они обрабатывают реагентами дороги. В первую очередь — магистральные улицы, спуски и подъемы. После обработки направлений первой очереди машины переходят на другие улицы.

Напомним, в четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.