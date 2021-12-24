По состоянию на 24 декабря в Николаевской области выявлено 204 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 24 декабря из всех 114 715 (+204) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 92 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 974 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 263, всего – 107 865. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 240, в сутки – 9.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.
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По состоянию на 24 декабря в Николаевской области выявлено 204 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 24 декабря из всех 114 715 (+204) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 92 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 974 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 263, всего – 107 865. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 240, в сутки – 9.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак