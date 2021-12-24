По состоянию на 24 декабря в Николаевской области выявлено 204 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 24 декабря из всех 114 715 (+204) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68 285 (+77);

Первомайск – 6 591 (+18);

Южноукраинск – 3 679 (+9);

Вознесенск – 2 622 (+6);

Очаков – 1 838 (+2);

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 92 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 974 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 263, всего – 107 865. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 240, в сутки – 9.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.