В Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1 646 человек, летальных исходов — 248, выздоровевших — 14 874.

Протестировали за прошедшие сутки методом ПЦР — 28 013 человек, методом ИФА — 5889, экспресс-тестами — 29 069.

Больше всего новых случаев за вчера в Киеве (1234), Донецкой (593), Киевской (378) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 637 038 человек, выздоровели — 3 408 294, летальных исходов — 94 432.

Напомним, что 23 декабря Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».