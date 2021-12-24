В Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 1 646 человек, летальных исходов — 248, выздоровевших — 14 874.
Протестировали за прошедшие сутки методом ПЦР — 28 013 человек, методом ИФА — 5889, экспресс-тестами — 29 069.
Больше всего новых случаев за вчера в Киеве (1234), Донецкой (593), Киевской (378) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 637 038 человек, выздоровели — 3 408 294, летальных исходов — 94 432.
Напомним, что 23 декабря Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
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В Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 1 646 человек, летальных исходов — 248, выздоровевших — 14 874.
Протестировали за прошедшие сутки методом ПЦР — 28 013 человек, методом ИФА — 5889, экспресс-тестами — 29 069.
Больше всего новых случаев за вчера в Киеве (1234), Донецкой (593), Киевской (378) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 637 038 человек, выздоровели — 3 408 294, летальных исходов — 94 432.
Напомним, что 23 декабря Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак