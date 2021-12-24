Выпадение снега и порывистый ветер связаны с приближением к Николаевской области теплого атмосферного фронта.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В течение дня 24 декабря будет идти снег и мокрый снег. Высота снежного покрова будет расти. Ночью снег перейдет в дождь. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет порывистым. Есть вероятность усиления ветра до штормовых значений и возникновения вьюг.

Температура в течение дня будет повышаться от 6° мороза утром 24 декабря до 0° ночью 25 декабря и до 2-4° тепла днем 25 декабря.

24 декабря в Николаеве началась с обильного снегопада. На дорогах работают коммунальные службы, в частности, КП «ЭЛУ автодорог». Около 6 утра 9 специализированных машин приступили к обработке транспортных артерий противогололедными средствами.

Согласно разработанной схеме, в первую очередь обрабатывали магистрали, спуски и подъемы. После этого внимание уделялось второстепенным дорогам.