По состоянию на 25 декабря в Николаевской области выявлено 127 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 114 842 (+127) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2974 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 353, всего — 108 218. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3244, за сутки — 4.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 628 человек
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
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По состоянию на 25 декабря в Николаевской области выявлено 127 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 114 842 (+127) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2974 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 353, всего — 108 218. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3244, за сутки — 4.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 628 человек
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак