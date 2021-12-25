По состоянию на 25 декабря в Николаевской области выявлено 127 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 114 842 (+127) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 68335 (+50);

Первомайск — 6597 (+6);

Южноукраинск — 3685 (+6);

Вознесенск — 2624 (+2);

Очаков — 1840 (+2).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2974 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 353, всего — 108 218. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3244, за сутки — 4.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 628 человек

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.