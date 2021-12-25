В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 689 человек, летальных исходов — 268, выздоровели — 15 639.

Наибольшее количество заражений обнаружили в Киеве (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.

Сделано тестов за сутки — 63855, из которых методом ПЦР — 29531, ИФА — 5477, экспресс-тестами — 28847.

За все время пандемии в Украине заболели 3 642 314 человек, поправились — 3 423 933, летальных исходов — 94 700.

Напомним, во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии — более 50 тысяч.