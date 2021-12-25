Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в космос телескоп James Webb, который должен заменить Hubble. Он — самый дорогой и самый большой телескоп в истории.

Об этом пишет Zaxid.net

Запуск состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане в 14:20 по украинскому времени в субботу, 25 декабря. Стоимость телескопа — 10 миллиардов долларов. Он должен заменить Hubble, который находится в космосе более 30 лет.

James Webb отправили во вторую точку Лагранжа (L2), что на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. После запуска телескоп будет лететь туда 29 дней. Этот промежуток времени является одним из важнейших, поскольку при полете он будет развертывать свои инструменты и теплозащитный экран. Поскольку L2 расположен очень далеко, в случае какой-либо технической ошибки возможности отремонтировать телескоп просто не будет.

Ученые возлагают на телескоп большие надежды. Он способен заглядывать в пылевые облака, где формируются звезды и планеты. Поэтому, James Webb поможет исследователям больше узнать о Вселенной — от звездообразования и формирования планет до черных дыр и темной материи.

Ранее телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал части отражательной туманности IC 2631.