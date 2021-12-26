По состоянию на 26 декабря в Николаевской области обнаружили 82 новых случая COVID-19. Из этого числа в Николаеве зафиксировали 44 случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
Первомайск — 6598 (+1);
Южноукраинск — 3686 (+1);
Вознесенск — 2625 (+1);
Очаков — 1842 (+2).
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни.
За сутки недуг преодолели — 148 человек, умерли от последствий болезни — 8 человек.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.
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По состоянию на 26 декабря в Николаевской области обнаружили 82 новых случая COVID-19. Из этого числа в Николаеве зафиксировали 44 случая.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
Первомайск — 6598 (+1);
Южноукраинск — 3686 (+1);
Вознесенск — 2625 (+1);
Очаков — 1842 (+2).
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни.
За сутки недуг преодолели — 148 человек, умерли от последствий болезни — 8 человек.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак