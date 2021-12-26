По состоянию на 26 декабря в Николаевской области обнаружили 82 новых случая COVID-19. Из этого числа в Николаеве зафиксировали 44 случая.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Ситуация по области:

Первомайск — 6598 (+1);

Южноукраинск — 3686 (+1);

Вознесенск — 2625 (+1);

Очаков — 1842 (+2).

В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни.

За сутки недуг преодолели — 148 человек, умерли от последствий болезни — 8 человек.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.