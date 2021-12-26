В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев — 138, выздоровели — 4 279 человек.

За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 645 124 человек;

выздоровело — 3 428 212 человек;

летальных исходов — 94 838;

проведено ПЦР-тестирований — 16 669 943.

Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.