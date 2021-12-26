В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев — 138, выздоровели — 4 279 человек.
За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
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В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее — 5 276 положительных тестов.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев — 138, выздоровели — 4 279 человек.
За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Украине сутками ранее, 24 декабря, зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак