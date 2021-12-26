Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 6 января пролетит астероид 2014 YE15.

Об этом сообщает Inverse.

По данным NASA, длина космического камня составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса.

Расстояние от него до планеты Земля будет равно около 7,4 миллиона километров, что составляет 19 дистанций между Землей и Луной.

В NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

Отмечается, что астероид 2014 YE15 входит в группу астероидов класса «Атон», вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 1 июля мимо Земли должен был пролететь астероид 2021 GM4.