Сегодня, 26 декабря, инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели рейд по праздничной ярмарке, расположенной на площади Соборной. Они рассказали продавцам о правила пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Целью мероприятия стала проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. Специалисты ГСЧС провели инструктаж продавцов торговых киосков по применению первоочередных действий в случае возникновения пожара и предоставили рекомендации по его предупреждению, — сказано в сообщении.

Отдельное внимание уделили запрету использования газовых баллонов и открытого огня в деревянных киосках и местах с массовым пребыванием людей.

Спасатели планируют проводить подобные рейды в течение всего периода праздников, чтобы не допустить пожаров и несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников у посетителей ярмарки на Соборной площади в Николаеве будут проверят COVID-сертификаты. Заниматься этим будут специально уполномоченные люди.