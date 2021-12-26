Сегодня, 26 декабря, инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели рейд по праздничной ярмарке, расположенной на площади Соборной. Они рассказали продавцам о правила пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Целью мероприятия стала проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. Специалисты ГСЧС провели инструктаж продавцов торговых киосков по применению первоочередных действий в случае возникновения пожара и предоставили рекомендации по его предупреждению, — сказано в сообщении.
Отдельное внимание уделили запрету использования газовых баллонов и открытого огня в деревянных киосках и местах с массовым пребыванием людей.
Спасатели планируют проводить подобные рейды в течение всего периода праздников, чтобы не допустить пожаров и несчастных случаев.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников у посетителей ярмарки на Соборной площади в Николаеве будут проверят COVID-сертификаты. Заниматься этим будут специально уполномоченные люди.
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Сегодня, 26 декабря, инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели рейд по праздничной ярмарке, расположенной на площади Соборной. Они рассказали продавцам о правила пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Целью мероприятия стала проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. Специалисты ГСЧС провели инструктаж продавцов торговых киосков по применению первоочередных действий в случае возникновения пожара и предоставили рекомендации по его предупреждению, — сказано в сообщении.
Отдельное внимание уделили запрету использования газовых баллонов и открытого огня в деревянных киосках и местах с массовым пребыванием людей.
Спасатели планируют проводить подобные рейды в течение всего периода праздников, чтобы не допустить пожаров и несчастных случаев.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников у посетителей ярмарки на Соборной площади в Николаеве будут проверят COVID-сертификаты. Заниматься этим будут специально уполномоченные люди.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак