В период новогодних праздников у посетителей ярмарки на Соборной площади в Николаеве будут проверят COVID-сертификаты. Заниматься этим будут специально уполномоченные люди.

Об этом сегодня, 7 декабря, во время брифинга рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

— Мы общались с организатором массовых праздников на площади Соборной (ООО «Аттракцион-Инвест», — прим.). Мы договорились, что там будет большое количество людей, которые будут в специальной униформе, которые будут проверять сертификаты на всех локальных объектах. Никакого большого концерта, скопления людей и т.д. там не будет, — сказал Юрий Гранатуров.

Ранее он также заявил, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники.

Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».

Напомним, ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что Виталий Луков этот запрет не стоит воспринимать категорично.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.

За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.