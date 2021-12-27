Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что конец пандемии можно положить. Страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.

Об этом сообщает издание IZ.

По его мнению, из-за формирования у некоторых стран чрезмерных запасов вакцин был подорван принцип справедливости (равного доступа всех стран к препаратам) и созданы идеальные условия для появления штамма «Омикрон».

— Поэтому чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться, а мы не сможем эти изменения ни предсказать, ни предотвратить. Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии, — считает Тедрос Гебрейесус.

Также Тедрос Гебрейесус считает, что для победы над пандемией все страны должны достичь вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Всего, по его словам, в мире введено уже более 8,5 млрд доз вакцин.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма «Омикрон», пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.