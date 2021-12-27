Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом в своемTwitter написал генсек ООН Антониу Гетерриш.

— COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему, — заявил Антониу Гетерриш.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма «Омикрон», пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.