Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.
Об этом в своемTwitter написал генсек ООН Антониу Гетерриш.
— COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему, — заявил Антониу Гетерриш.
В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.
Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма «Омикрон», пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
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Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.
Об этом в своемTwitter написал генсек ООН Антониу Гетерриш.
— COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему, — заявил Антониу Гетерриш.
В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.
Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма «Омикрон», пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак