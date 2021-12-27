Перед болгарским Министерством юстиции прошла акция протеста отцов, разлученных со своими детьми. Митингующие желали проводить больше времени со своими чадами, но не могли из-за законодательного запрета.
Об этом пишет Dnevnik.
Собравшиеся мужчины настаивали на внесении изменений в законодательство, заявляя, что совместное воспитание — это один из выходов, позволяющий большему количеству детей жить со своими отцами.
Власти Болгарии поспешили отреагировать на четкий сигнал от обшества. В частности, министр Надежда Йорданова сообщила через пресс-службу министерства, что намерена обсудить изменения в законодательстве для обеспечения равных прав родителей после развода.
Она также рассказала, что 24 декабря у нее был телефонный разговор с протестующими гражданами из организации «Отцы за ответственное отцовство» и ассоциации «Статья 24». Благодаря оживленной дискуссии удалось установить дату очной встречи чиновников и активистов — в первый рабочий день после рождественских праздников (29 декабря).
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Перед болгарским Министерством юстиции прошла акция протеста отцов, разлученных со своими детьми. Митингующие желали проводить больше времени со своими чадами, но не могли из-за законодательного запрета.
Об этом пишет Dnevnik.
Собравшиеся мужчины настаивали на внесении изменений в законодательство, заявляя, что совместное воспитание — это один из выходов, позволяющий большему количеству детей жить со своими отцами.
Власти Болгарии поспешили отреагировать на четкий сигнал от обшества. В частности, министр Надежда Йорданова сообщила через пресс-службу министерства, что намерена обсудить изменения в законодательстве для обеспечения равных прав родителей после развода.
Она также рассказала, что 24 декабря у нее был телефонный разговор с протестующими гражданами из организации «Отцы за ответственное отцовство» и ассоциации «Статья 24». Благодаря оживленной дискуссии удалось установить дату очной встречи чиновников и активистов — в первый рабочий день после рождественских праздников (29 декабря).
Ранее сообщалось, Болгария прекратила закупать мусор у итальянской мафии.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак