По состоянию на 27 декабря в Николаевской области зафиксировано 42 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 27 декабря 2021 года из всех 114 966 (+42) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 1 работника учреждений здравоохранения. За сутки недуг преодолели — 96 человек, умерли от последствий болезни — 3 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.
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По состоянию на 27 декабря в Николаевской области зафиксировано 42 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 27 декабря 2021 года из всех 114 966 (+42) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 1 работника учреждений здравоохранения. За сутки недуг преодолели — 96 человек, умерли от последствий болезни — 3 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак