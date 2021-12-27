По состоянию на 27 декабря в Николаевской области зафиксировано 42 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 27 декабря 2021 года из всех 114 966 (+42) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68404 (+25);

Первомайск – 6608 (+10);

Южноукраинск – 3687 (+1);

Вознесенск – 2625;

Очаков – 1843 (+1).

В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 1 работника учреждений здравоохранения. За сутки недуг преодолели — 96 человек, умерли от последствий болезни — 3 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.