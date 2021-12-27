В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных коронавирусом — 138 детей и 12 медицинских работников.

За минувшие сутки госпитализировали 1053 человека, умерли — 133, выздоровели — 4527.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели — 3 432 739, умерли — 94 971.