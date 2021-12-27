В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди новых больных коронавирусом — 138 детей и 12 медицинских работников.
За минувшие сутки госпитализировали 1053 человека, умерли — 133, выздоровели — 4527.
С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели — 3 432 739, умерли — 94 971.
Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
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В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили 1 864 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди новых больных коронавирусом — 138 детей и 12 медицинских работников.
За минувшие сутки госпитализировали 1053 человека, умерли — 133, выздоровели — 4527.
С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели — 3 432 739, умерли — 94 971.
Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак