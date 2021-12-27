В Новом Буге хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 10 гривен.

Соответствующий проект решения вынесен на заседание исполнительного комитета, которое запланировано на вторник, 28 декабря.

В документе говорится, что решение принимается в связи с повышением минимальной заработной платы до 6 тысяч гривен, а также подорожанием горюче-смазочных материалов.

Стоимость проезда по городу предлагается увеличить до 10 гривен. Для студентов и школьников проезд будет по 5 гривен.

В Facebook-группе «Новый Буг» местные жители негативно отреагировали на возможное подорожание проезда.

— Оно то можно понимать, что топливо дорожает, но 10 гривен — многовато. Как человек, ездящий ежедневно на работу за зарплату 4000, будет в день тратить на проезд 20 гривен за что потом будет жить, — пишет Аленчик Гурская — Ого, почему такой дорогой билет? Даже в Николаеве билеты дешевле по 7 гривен, я понимаю цены растут, но это многовато как для маршрутки, а как пенсионеры? Им как с мизерной пенсией и молодежь не вся работает, — отметила Вера Цупра.

Ранее сообщалось, что руководители предприятий-перевозчиков Николаева массово обращаются в городской совет с просьбой пересмотреть стоимость проезда в маршрутках.