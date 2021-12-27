Всемирный фестиваль архитектуры (WAF) и фестиваль интерьеров Inside World выбрали победителей в различных категориях.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Ежегодный архитектурный фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. «Строением года 2021» был признан Амагер Бакке в Дании — мусоросжигательный завод на острове Амагер, Копенгаген. Здание, спроектированное компанией BIG Architects из Копенгагена и Нью-Йорка, также заняло первое место в категории «Производство, энергия и переработка — завершенные здания». Amager Bakke — это установка для превращения отходов в энергию, увенчанная искусственным лыжным спуском, пешеходной тропой, баром на крыше и стеной для скалолазания высотой более 85 метров (самой высокой в мире). Судьи WAF подчеркнули, что здание «отражает роль архитектуры в новом мире вторичной переработки и нулевых выбросов углерода» и «напоминает нам, что здания могут быть интересными».

Amager Bakke

Всемирный фестиваль архитектуры определил победителей во множестве категорий. В том числе награда «Лучшее использование цвета» в категории «Специальные призы» досталась резиденции Маджара на острове Ормуз, к югу от Ирана. Яркое сооружение, описанное как «курортный комплекс из 200 ярко окрашенных домов с куполами», было создано Zav Architects. Судьи заявили: «Цвет и форма прекрасно сочетаются в этих простых и ошеломляющих куполах с их отсылками к персидской культуре и окружающей среде. Они приносят гармонию и умиротворение, обеспечивая впечатляющий визуальный эффект в довольно безлюдной местности».

Резиденция Маджара на острове Ормуз

Наряду с WAF проводился фестиваль интерьеров Inside World, в ходе которого звание «Интерьер года» получил капсульный хостел и книжный магазин в деревне Цинлунву в китайской провинции Чжэцзян. Раньше здание представляло собой деревянный дом площадью 232 квадратных метра с глиняными стенами, но было преобразовано архитектурным бюро Atelier Tao + C в Пекине в капсульное общежитие, вмещающее 20 человек, общественный книжный магазин. и библиотеку. Жюри конкурса были впечатлены «простотой проекта по превращению существующего заброшенного здания в сложный и богатый интерьер» и были восхищены «простой, но теплой палитрой использованных материалов, включая кирпичный пол, сделанный из переработанных материалов после сноса зданий и стеллажи из бамбуковой ленты». Также проект занял первое место в категории «Новое и старое — внутри».

Капсульный хостел и книжный магазин в деревне Цинлунву

Напомним, в историческом районе Нью-Йорка закончили строительство 325-метрового жилого здания, которое обошлось в 750 миллионов долларов.