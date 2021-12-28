Минобороны обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать шагов и заявлений, противоречащих положениям Закона «Об основах национального сопротивления».

Об этом заявил Алексей Резников, говорится на сайте Минобороны.

— Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиару и подергиваниям. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы громад не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций, — отметил Алексей Резников.

В МОУ напомнили: Законом «Об основах национального сопротивления» определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны надлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных Сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется Главнокомандующим ВСУ через Командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Этапы и порядок создания и развития Сил территориальной обороны ВСУ определяются Главнокомандующим ВСУ. Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны, отмечается в сообщении.

— Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить — создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеохватывающей обороны в составе Вооруженных Сил Украины — это исключительная компетенция военных, их функция, — указал Алексей Резников.

Он объяснил, что армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы.

— На прошлой неделе профильный правительственный комитет согласовал проекты 14 актов Кабинета Министров Украины. После принятия этих решений правительством, которое мы ожидаем в ближайшее время, будет создана необходимая база для практического воплощения закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года. Не будет никаких пауз, ускорится системная работа, где каждый должен заниматься своим делом, — подытожил Алексей Резников.

Напомним, Минобороны издало приказ с перечнем более 100 профессий, который обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.