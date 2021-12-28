В Украине за минувшие сутки, 27 декабря, заразились коронавирусом 2248 человек, умерли — 134.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 944 человека, летальных случаев — 134, выздоровели — 4 789. Протестировали за сутки методом ПЦР — 12 853 человека, методом ИФА — 1836, экспресс-тестами — 15 697.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (475), Донецкой (149), Одесской (189) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек, выздоровели — 3 437 528, летальных случаев — 95 105.