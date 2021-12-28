По состоянию на 28 декабря в Николаевской области зафиксировано 18 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68412 (+8);

Первомайск – 6611 (+3);

Южноукраинск – 3688 (+1);

Вознесенск – 2625;

Очаков – 1843.

В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 6 случаев COVID-19. За сутки вылечилось 99 человек, умерло двое.

Ранее сообщалось, что в Израиле медицинский центр Шеба начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса COVID-19.