По состоянию на 28 декабря в Николаевской области зафиксировано 18 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 6 случаев COVID-19. За сутки вылечилось 99 человек, умерло двое.
Ранее сообщалось, что в Израиле медицинский центр Шеба начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса COVID-19.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По состоянию на 28 декабря в Николаевской области зафиксировано 18 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 6 случаев COVID-19. За сутки вылечилось 99 человек, умерло двое.
Ранее сообщалось, что в Израиле медицинский центр Шеба начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса COVID-19.