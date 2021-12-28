Управление полиции охраны на Харьковщине планирует купить в лизинг шесть автомобилей Lada Niva Classic.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Сумма тендера составляет больше 3 миллионов гривен. В требованиях полицейские отметили, что нуждаются в четырех белых и двух серых машинах.

Правоохранители готовы приобрести машины на бензиновом двигатели и с механической коробкой передач, машины должны быть новыми — не старше 2021 года выпуска при трех годах гарантии.

Согласно условиям контракта, авансовый лизинговый платеж не превысит 30% от общей стоимости автомобиля, срок кредита — год. Победитель тендера должен обеспечить страхование в размере 130 и 260 тысяч гривен.

— Лизингодатель должен обеспечить имущественное страхование предмета лизинга на условиях КАСКО и застраховать обязательную гражданско-правовую ответственность владельца предмета лизинга в течение срока лизинга и с размером страхового покрытия на сумму не менее 130 тыс. грн. за ущерб, причиненный имуществу, и 260 тыс. грн за ущерб, причиненный жизни и здоровью, — сказано в документации.

Заявки по тендеру принимаются до 11 января 2022 года.

Автомобили Lada изготовляются на Волжском автомобильном заводе.

Напомним, Агентство местных дорог Николаевщины собирается купить два авто с салона почти за 37 тысяч долларов.