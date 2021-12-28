В Харькове праздничное дерево разместили таким образом, чтобы ветки обрамляли мемориальную доску покойному мэру Геннадию Кернесу.
Фотографию опубликовал писатель Сергей Жадан.
На снимке видно, что изображение скончавшегося градоначальника выступает из-под иголок. Вокруг него повестили игрушки и елочные шары.
— Что такое Дух Рождества, каждый понял по-своему. Харьков 2021. Всем доброе утро, — отметил поэт.
Комментаторы предположили, что это «выглядит как памятная доска Скруджу, так и не покаявшегося на Рождество».
Напомним, в Харькове изваяют памятник «идущему» Кернесу.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Харькове праздничное дерево разместили таким образом, чтобы ветки обрамляли мемориальную доску покойному мэру Геннадию Кернесу.
Фотографию опубликовал писатель Сергей Жадан.
На снимке видно, что изображение скончавшегося градоначальника выступает из-под иголок. Вокруг него повестили игрушки и елочные шары.
— Что такое Дух Рождества, каждый понял по-своему. Харьков 2021. Всем доброе утро, — отметил поэт.
Комментаторы предположили, что это «выглядит как памятная доска Скруджу, так и не покаявшегося на Рождество».
Напомним, в Харькове изваяют памятник «идущему» Кернесу.