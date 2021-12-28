В Харькове праздничное дерево разместили таким образом, чтобы ветки обрамляли мемориальную доску покойному мэру Геннадию Кернесу.

Фотографию опубликовал писатель Сергей Жадан.

На снимке видно, что изображение скончавшегося градоначальника выступает из-под иголок. Вокруг него повестили игрушки и елочные шары.

— Что такое Дух Рождества, каждый понял по-своему. Харьков 2021. Всем доброе утро, — отметил поэт.

Комментаторы предположили, что это «выглядит как памятная доска Скруджу, так и не покаявшегося на Рождество».

Напомним, в Харькове изваяют памятник «идущему» Кернесу.