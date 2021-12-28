В Министерстве обороны планируют в следующие несколько лет перевести воинский учет на онлайн площадку. Процедура будет автоматизированной.

Об этом пишут «Факты», ссылаясь на замглаву Минобороны Анну Маляр.

Помощница Алексея Резникова гарантировала, что следующий год станет возможностью для Генштаба создать документы, которые упростят формат воинского учета.

Заместительница министра добавила, что воинский учет для женщин не равен призыву или мобилизации, а помогает понять потенциал резервов.

— Воинский учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет. Интересно, что до 2008 года было запрещено публиковать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие появились. Поэтому порядок взятия на военный учет нуждается в обновлении и усовершенствовании, — дала пояснения Анна Маляр.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.