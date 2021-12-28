В Европейском Союзе полностью вакцинировани против COVID-19 78% взрослого населения. Вакцинация в Европе стартовала ровно год назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
— Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы, — написала она.
Она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.
Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выдало разрешение на применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Европейском Союзе полностью вакцинировани против COVID-19 78% взрослого населения. Вакцинация в Европе стартовала ровно год назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
— Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы, — написала она.
Она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.
Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выдало разрешение на применение таблеток от коронавируса компании Pfizer. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.