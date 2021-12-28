В Европейском Союзе полностью вакцинировани против COVID-19 78% взрослого населения. Вакцинация в Европе стартовала ровно год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

— Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы, — написала она.

Она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.