В Виннице для муниципального туристического хаба, который должен стать самым большим в Украине, отреставрировали историческое здание по фотографиям 40-х годов ХХ столетия.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

— Винницкий муниципальный туристический хаб будет самым большим в Украине. Уже в следующем году здесь заработает туристско-информационный центр, коворкинг для туристических стартапов и событийное пространство. В ходе реконструкции помещения пытались восстановить композицию здания по историческим фото 40-х годов ХХ ст, — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Сергей Моргунов, между 1896 и 1900 гг. здание, еще одноэтажное, возвели для уездного казначейства. Тогда это была окраина Винницы.

При советской власти в 1930-х годах в стенах этого сооружения располагался Винницкий областной отдел народного образования. В 1934 году достраивают второй и третий этаж — здание становится более похожим на свое настоящее. В годы германской оккупации здесь дислоцировалось местное управление таможенно-пограничной охраны (Zollgrenzschutz). В 1944 году здание было полностью сожжено, а восстановлено только в начале 1950-х годов.

— Однако фото, сделанные после изгнания нацистов, сохранили его очертания — и вид был несколько иным, чем тот, к которому мы привыкли. Именно на основе исторических фотографий было принято решение максимально восстановить довоенную композицию здания, вернуть фасадные акценты, включая входную группу, — отметил Сергей Моргунов.

На данный момент, по его словам, в здании будущего турхаба полностью заменили крышу и межэтажные перекрытия нежилой части, усилили фундамент, простенки и оконные перемычки. Установили лифт для маломобильных групп населения. В ближайшее время завершат работы по внутренней отделке и подсветке. А уже со следующего года планируется закупить оборудование и установить элементы благоустройства для создания комфортного и современного пространства.

Напомним, николаевский городской туристический центр возглавил Руслан Волчецкий — бывший заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА.