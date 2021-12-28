В мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий инфекции скончались более 5,4 миллиона.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

По информации организации на 28 декабря, в мире заразились коронавирусом 280 119 931 человек. Скончались от последствий инфекции — 5 403 662. Больше всего подтвержденных случаев выявлено в США - 51 775 769. Далее идут:

Индия — 34 799 691;

Бразилия — 22 239 436;

Великобритания — 12 209 995;

Россия — 10 437 152;

Турция — 9 332 332;

Франция — 8 896 253;

Германия — 7 026 369.

При этом в Украине ВОЗ отметила 3 649 236 случаев коронавируса и 95 105 смертей.

Как сообщалось, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что конец пандемии можно положить. Страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам.