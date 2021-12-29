В Украине в данном эпидсезоне уже циркулируют вирусы гриппа A(H3N2) и гриппа В, заявили в институте инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины.

Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

В настоящее время гриппом и ОРВИ в Украине заболели 2,8 миллиона человек, 38,3% из которых — дети в возрасте до 17 лет.

В ведомстве отмечают, что производители вакцин ежегодно адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период времени, поэтому «своевременная вакцинация способна снизить тяжесть течения болезни и ее последствий».

— С начала эпидсезона против гриппа уже вакцинировано 113,818 тысяч человек, из них 64,722 тысячи из групп медицинского и профессионального рисков, — сообщили в Минздраве.

Напомним, в октябре в Украину поступили вакцины от гриппа трех производителей.