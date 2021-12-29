Вашингтон осудил преследование и ликвидацию организации «Международный мемориал» в РФ, назвав это оскорблением дела прав человека в мире.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Украинская правда.

— Мы также продолжаем с беспокойством следить за параллельными усилиями России по закрытию дочерней организации «Международного мемориала» Правозащитного центра «Мемориал». Преследование Международного правозащитного центра «Мемориал» и «Мемориала» — это оскорбление их благородной миссии и дела прав человека повсюду. Народ России – и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советских времен — заслуживают лучшего, — сказано в сообщении.

Энтони Блинкен добавил, что закрытие «Международного мемориала» произошло после года сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России.

Напомним, вчера стало известно, что Верховный суд РФ ликвидировал одну из первых правозащитных организаций «Международный Мемориал». Иск подавала Генеральная прокуратура.