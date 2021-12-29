В части Ингульского района до вечера не будет водыВ связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети без водоснабжения осталась часть Ингульского района.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Воды не будет до 18:00 по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В части Ингульского района до вечера не будет водыВ связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети без водоснабжения осталась часть Ингульского района.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Воды не будет до 18:00 по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.