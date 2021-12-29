В части Ингульского района до вечера не будет водыВ связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети без водоснабжения осталась часть Ингульского района.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Воды не будет до 18:00 по следующим адресам:

улица Электронная, 56, 56А, 68, 70;

переулок Первомайский, 56, 63, 71, 79А;

улица Космонавтов, 130, 132, 132А, 134, 134А, 136;

улица. Виграновского, 39, 41, 43, 43А, 45.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.