В Николаевской области по состоянию на 29 декабря выявлено 80 новых подтвержденных случаев COVID.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая коронавирусной болезни.
За сутки заболевание COVID установлено у 2 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных COVID в сутки – 168, умерло в сутки – 5 человек.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаевской области по состоянию на 29 декабря выявлено 80 новых подтвержденных случаев COVID.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая коронавирусной болезни.
За сутки заболевание COVID установлено у 2 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных COVID в сутки – 168, умерло в сутки – 5 человек.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.