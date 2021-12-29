В Николаевской области по состоянию на 29 декабря выявлено 80 новых подтвержденных случаев COVID.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68442 (+30);

Первомайск – 6616 (+5);

Южноукраинск – 3690 (+2);

Вознесенск – 2625;

Очаков – 1843.

В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая коронавирусной болезни.

За сутки заболевание COVID установлено у 2 работников учреждений здравоохранения.

Выздоровело больных COVID в сутки – 168, умерло в сутки – 5 человек.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 28 декабря, подтвердили 5454 случая коронавируса, умерли 307 человек.