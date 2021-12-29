Максим Грицаенко назначен первым заместителем руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Максим Грицаенко был главным спасателем Николаевской области с 2010 года. На новую должность назначен распоряжением Кабмина от 9 декабря №1609-р.

В Главном управлении ГСЧС в Николаевской области временным руководителем назначен Николай Панасенко.

Справка: Максим Грицаенко родился 2 марта 1976 года в городе Вознесенск Николаевской области. Получил высшее образование окончив в 1999 году Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, специальность – пожарная безопасность, квалификация-специалист пожарной безопасности.

Служебная деятельность:

С 1999 по 2005 год работал в должностях инспекторского состава города Николаева управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2005 по 2008 год – главный специалист отдела государственного пожарного надзора управления надзорно-профилактической деятельности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

В течение 2008-2010 годов работал в должностях начальника отдела, заместителя начальника управления государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2010 по 2011 год – начальник управления государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.

С марта 2011 по февраль 2013 состоял в должности начальника Территориального Управления МЧС Украины в Николаевской области.

С 2013 по декабрь 2021 года занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.