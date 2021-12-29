В связи с обледенением контактной сети и временным прекращением движения троллейбусов в микрорайон Соляные, изменился маршрут автобусов №51.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
29 декабря автобусы №51 будут курсировать по маршруту «Терновка – Пушкинское кольцо». Маршрут будет действовать, пока троллейбусы не возобновят свое движение в район Соляные.
Напомним, пока работники КП «Николаевэлектротранс» восстанавливают контактные сети, движение электротранспорта в Николаеве несколько изменено.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В связи с обледенением контактной сети и временным прекращением движения троллейбусов в микрорайон Соляные, изменился маршрут автобусов №51.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
29 декабря автобусы №51 будут курсировать по маршруту «Терновка – Пушкинское кольцо». Маршрут будет действовать, пока троллейбусы не возобновят свое движение в район Соляные.
Напомним, пока работники КП «Николаевэлектротранс» восстанавливают контактные сети, движение электротранспорта в Николаеве несколько изменено.