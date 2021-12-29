В связи с обледенением контактной сети и временным прекращением движения троллейбусов в микрорайон Соляные, изменился маршрут автобусов №51.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

29 декабря автобусы №51 будут курсировать по маршруту «Терновка – Пушкинское кольцо». Маршрут будет действовать, пока троллейбусы не возобновят свое движение в район Соляные.

Напомним, пока работники КП «Николаевэлектротранс» восстанавливают контактные сети, движение электротранспорта в Николаеве несколько изменено.