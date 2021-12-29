Правительство Японии приняло первые меры для помощи людям, переживающим одиночество или изоляцию — с февраля 2021 года в Японии появился министр по вопросам одиночества.

Об этом сообщает Japan Times, передает hromadske.

28 декабря состоялось первое заседание новой рабочей группы правительства Японии по вопросам одиночества и социальной изоляции. Чиновники решили создать круглосуточные «горячие линии» для консультаций, которые можно получить по телефону и в социальных сетях.

Кроме того, власти решили теснее сотрудничать с общественными организациями, которые помогают предотвращать самоубийства. В стране хотят создать платформу, с помощью которой общественные организации могли бы сотрудничать друг с другом.

Правительство считает, что одиночество и социальная изоляция — это проблемы, которые могут возникнуть с каждым, поэтому общество должно противостоять им вместе. В стране хотят помочь одиноким и изолированным людям чувствовать себя связанными с членами местной общины.

Проблема одиночества и изоляции стала еще более актуальна во времена пандемии коронавируса. В 2021 году в Японии на фоне пандемии возросло количество самоубийств, поэтому с февраля 2021-го в стране есть министр по вопросам одиночества.

Япония — не первая страна, которая ввела такой пост. В 2018 году уже создали должность министра по одиночеству в Великобритании.

Напомним, в Японии группа медиков успешно прооперировала в утробе матери еще не рожденного ребенка с тяжелым сердечным заболеванием.