По всему миру 27 и 28 декабря отменили более 5 600 авиарейсов на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон», ещё тысячи рейсов задержали.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware, передает hromadske.

ТВ частностиак, 27 декабря в мире отменили более 2 800 авиарейсов (из них более тысячи полетов касались США), еще 11 тысяч — задержали. 28 декабря отменили еще 2 800 авиарейсов и задержали 8 тысяч полетов.

Указывается, что в канун Рождества и на праздник уже отменяли более 4 500 авиарейсов. На следующий день после Рождества, 26 декабря, отменили еще 1 200 рейсов.

Из-за быстрого распространения штамма «Омикрон» коронавирусную болезнь фиксируют у членов экипажей, поэтому авиаперевозчикам не хватает людей, чтобы своевременно выполнять рейсы.

Напомним, что Центр по контролю и заболеваниям США (CDC) принял решение сократить сроки самоизоляции для бессимптомных больных коронавирусом и контактных лиц. Они могут находиться на изоляции всего 5 дней.