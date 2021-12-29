Министерство экономики определилось с приоритетами на следующий год, которые позволят повысить благополучие граждан.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко рассказала в интервью для «Интерфакс-Украина».

По словам главы ведомства, чиновники будут всячески оказывать помощь бизнесу, как малому, так и покрупнее.

— Мы возвращаемся к главной задаче Министерства экономики Украины. Она заключается в том, чтобы благосостояние каждой украинской семьи повышалось. Как это сделать? У нас должно быть больше предпринимателей. Поэтому первый приоритет – это развитие малого и среднего бизнеса, — акцентировала она.

В числе следующих целей министр назвала повышение ВВП, которое позволит предприятиям платить большие зарплаты.

— Чтобы украинские компании производили больше товаров и оказывали больше услуг, — добавила Юлия Свириденко.

Начальница министерства отметила, что Минэкономики будет тратить меньше ресурсов на бюрократию и формальности, чтобы перевести их на вооплощение проектов развития.

— Третий приоритет — это активизация международной торговли. Когда украинские производители продают свои товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты в Украину, стабилизируем обменный курс и имеем больше возможностей для бюджета осуществлять социальные программы. Эти три основных направления и являются базой для работы Министерства экономики, — сосредоточилась Юлия Свириденко.

Напомним, новая глава Министерства экономики Юлия Свириденко поручилась перезагрузить машиностроение и уделять больше внимания судостроению.



