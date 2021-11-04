Новая глава Министерства экономики Юлия Свириденко поручилась перезагрузить машиностроение и уделять больше внимания судостроению.

Об этом она заявила сегодня во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Чиновница признала, что судостроение в стране не работает должным образом и требует помощи государства для наращивания темпов производства.

— В ближайшее время в Украине может восстановиться судостроение. Идет речь о 20 судах ежегодно, до 2025 года мы можем нарастить оборот в сфере до 22 миллиардов гривен и создать почти 50 тысяч рабочих мест, — заявила Юлия Свириденко.

ГП «Николаевский судостроительный завод» ПАО «Черноморский судостроительный завод» ООО «Судостроительный завод «Океан»

Как известно, на территории Николаева расположены три судостроительных завода: ГП «Николаевский судостроительный завод», ПАО «Черноморский судостроительный завод» и ООО «Судостроительный завод «Океан». Из всех трех, некогда градообразующих предприятий, полноценно сегодня работает только одно — завод «Океан». Целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона». Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки. Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В 2019 года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ — ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг». «Черноморский судостроительный завод» обанкротился и был ликвидирован. Группа Smart Holding, куда входил ЧСЗ объяснила это «прекращением финансирования государственной программы строительства серии кораблей класса «корвет» и политического давления» на оппозиционного к пятому президенту Петру Порошенко политика Вадима Новинского, который являлся бенефициаром завода. Что касается ГП «Николаевский судостроительный завод», то это предприятие сегодня простаивает без заказов. Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что завод более не способен строить корабли по ряду причин: устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, финансовые проблемы, а также растущая конкуренция в виде двух других заводов «Океан» и «Нибулон» в Николаеве. По мнению нардепа, территорию можно превратить в технопарк.

Напомним, Генеральный директор госконцерна «укроборонпром» Юрий Гусев ранее заявлял, что индустриальный парк на территории Николаевского судостроительного завода может стать шагом к возрождению судостроительной отрасли на Юге Украины.

При этом, соцопрос, проведенный летом этого года, показал, что большая часть горожан считает судостроение для Николаева осталось в прошлом, городу нужно искать новые точки роста.