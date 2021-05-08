Генеральный директор госконцерна «укроборонпром» Юрий Гусев считает, что индустриальный парк на территории Николаевского судостроительного завода станет шагом к возрождению судостроительной отрасли на Юге Украины.

Об этом он сказал в пятницу, 7 мая, во время встречи с руководством Николаевской области, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Во время встречи обсуждали создание индустриального парка на базе ГП «Николаевский судостроительный завод».

По словам Юрия Гусева, этот вопрос является очень актуальным. Он отметил, что вместе с Николаевской ОГА планируется разработать концепцию и спланировать детальные шаги реализации проекта.

— Я докладывал по этому вопросу Президенту Украины. Сейчас наша задача — подготовить в соответствии с законодательством все необходимые предложения для того, чтобы в дальнейшем получить эффективный индустриальный парк, который станет еще одним шагом к возрождению судостроительной отрасли Юга Украины. Ведь «Николаевской судостроительный завод» нуждается в поддержке со стороны центральной и местной власти и государственного концерна, — сказал он.

Юрий Гусев призвал присутствующих обсудить дорожную карту по созданию индустриального парка. В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что парк станет важным проектом для города и области в целом.

— Создание индустриального парка даст возможность развития, как для нашего общества, так и для самого завода. Это привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, поступления в бюджет. Это и использование научного потенциала и создание инноваций, — отметил он.

Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.

Также считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.