В Баштанке маслоэкстракционное предприятие, на которое жалуются местные жители из-за загрязнения воздуха, не предоставляет разрешительные документы на выбросы.

Об этом говорится в видео «Чорний світанок Баштанщини», которое опубликовал в YouTube общественный активист Илья Зелинский.

Напомним, что предприятие построили в пределах города. Люди жалуются на вонь и сажу. Кроме того, по указанному адресу зарегистрировано сразу несколько предприятий: ООО «Златополе», ООО «Райла», «Зоря Баштанки» и «Соняшниковий світанок».

По словам депутата Баштанского горсовета Ольги Володьковой, предприятие не введено в эксплуатацию и неизвестно, если ли у него разрешительные документы на выбросы.

— Это объект повышенной опасности. Объект находится в пределах города Баштанка Данный объект производит выброс загрязняющих веществ, которые в дальнейшем влияют на развитие детей, на легкие. Это проблема для людей, у которых есть аллергические заболевания, они не могут дышать. Как может предприятие, которое не введено в эксплуатацию, получить разрешение. И вообще не понятно, какое предприятие работает. Мы обращались с официальным письмом к собственнику предприятия, чтобы он предоставил перечень разрешительных документов. Мы просили предоставить декларацию на начало и окончание строительных работ, а также на выбросы загрязняющих веществ. Запрос мы направили, но ответа мы не получили, — рассказала депутат.

Общественный активист Илья Зелинский рассказал, что рядом с предприятием находится земельный участок, который принадлежит ассоциации по выпасу скота. Территория возле предприятия превратилась в свалку отходов и металлолома.

Во время визита активистов на предприятие, его представитель пообещал, что в январе 2022 года они установят рамочный тканевый фильтр, который уберет весь запах и копоть.

— Весь воздух будет пропускаться через тканевые фильтра. К концу января мы обещаем, что сажу и запах мы уберем этими фильтрами, — сообщил представитель ООО «Соняшниковий світанок» Алексей Гераков.

Напомним, что в центре Николаева на улице Соборной местные активисты установили информационный куб, на котором разместили сведения о деятельности завода «Экотранс» и вреде, нанесенном предприятием экологии.