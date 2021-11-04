В центре Николаева на улице Соборной местные активисты установили информационный куб, на котором разместили сведения о деятельности завода «Экотранс» и вреде, нанесенном предприятием экологии.

Об этом сообщается в Telegramm-канале NK News.

Отмечается, что возле куба находилось несколько человек, которые раздавали людям информационные листовки о вреде завода. Позже подошел действующий депутат Николаевского городского совета Андрей Турица. Он возмутился тем, что в центре города стоит данный информационный куб и вызвал полицию. По приезду правоохранители нарушений не выявили.

– Скорее всего, депутат Турица таким образом решил выслужиться перед своим лидером-однопартийцем партии «Наш Край» Юрием Кормышкиным, которому и принадлежит завод «Экотранс». Депутат требовал, чтобы куб убрали исходя из своих надуманных нарушений! При этом ни разу публично Турица не выступил в поддержку горожан в каком-либо проблемном вопросе, не говоря уже за «Экотранс», – говорится в сообщении

Напомним, что на заводе «Экотранс» заявили, что обновили часть оборудования и теперь могут законно работать. При этом руководство предприятия назвало переоснащение текущим ремонтом и не предоставило проект модернизации.

Отметим, что завод сейчас проходит процедуру получения ОВД, без которой, согласно законодательству, работать не может. Однако руководство «Экотранса» ссылается на разрешение, выданное им облгосадминистрацией без ОВД, по поводу которого сейчас идет судебный процесс.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после перерыва возобновил работу маслоэкстракционный завод «Экотранс» — жители Заводского района пожаловалась, что шум и неприятный запах не исчезли.

Напомним, в Николаевской ОГА будут обжаловать решение суда, который отказал в отмене разрешения на выбросы завода «Экотранс».

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс», однако в июле 2021 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении данного иска.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

В октябре 2020 года в рамках проведения досудебного расследования на предприятии прошли обыски. Специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличилась.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс» решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.



