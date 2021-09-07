Фото Юлии Акимовой/Facebook

На заводе «Экотранс» заявили, что обновили часть оборудования и теперь могут законно работать. При этом руководство предприятия назвало переоснащение текущим ремонтом и не предоставило проект модернизации.

Об этом написала на своей странице в Facebook глава экологической комиссии Николаевского облсовета Алла Ряжских.

6 сентября представители облгосадминистрации, депутатского корпуса и приглашенные журналисты посетили завод, который снова начал работать. На предприятии им показали новое оборудование и рассказали о проведенных работах. В частности, был реконструирован один паровой котел, который будет использовать шелуху семечки как топливо. Также был установлен второй фильтр и заменены шнековые наборы для маслопресса.

Члены выездной комиссии попросили руководство «Экотранса» предоставить проект модернизации, однако там заявили, что проведенные работы не были модернизацией и показывать документы отказались.

— Если коротко, руководство и совладелец завода не считают заявленное в сообщении ОВД (оцінка впливу на довкілля, — прим.) техническое переоснащение котельной, в том числе реконструкция одного парового котла КЕ10- 14МТ модернизацией, наличие двух фильтров вместо одного, тоже не является модернизацией, а является текущим ремонтом, поэтому завод имеет право работать на основе старого разрешения. На замечание комиссии и просьбу представить проектную документацию, согласно которой проходила модернизация, ответ был — пишите обращения, — написала Алла Ряжских.

Она добавила, что на момент визита на заводе работало три пресса. Это 50% от загрузки. Запаха семечки не было, но, по ее предположениям, ее еще не завозили. При этом николаевцы продолжают жаловаться на шум по ночам.

— Уровень шума, как и опасность выбросов надо измерять согласно законодательству. Жители города сегодня (6 сентября, — прим.) присылали измерения шума в 5 утра — 56 дБ. Замечу, что максимальный уровень допустимого уровня шума ночью 45 дБ (в жилых помещениях), — добавила она.

Отметим, что завод сейчас проходит процедуру получения ОВД, без которой, согласно законодательству, работать не может. Однако руководство «Экотранса» ссылается на разрешение, выданное им облгосадминистрацией без ОВД, по поводу которого сейчас идет судебный процесс.

Как пишет Преступности.Нет, во время визита рабочей группы и журналистов к заводу подъехал совладелец, депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин. Алла Ряжских поинтересовалась у Юрия Кормышкина, почему то, что сделали на заводе, не называют модернизацией.

— Почему ваш директор говорит, что модернизации не было? Вы понимаете, что если сейчас разбираться в законном поле, завод работает в тестовом режиме, но он включился незаконно? — спросила она.

Юрий Кормышкин в ответ на это заявил, что завод открылся по закону, и все документы у него есть.

— Завод работает законно по нескольким причинам — все документы и разрешения действительны, они работают. То, что управление экологии подало в апелляцию, ну, будет решение апелляции, у нас есть разрешение на работу, — сказал Юрий Кормышкин.

Замглавы управления экологии ОГА Дмитрий Мац отметил, что на заводе установили дополнительный фильтр, что само по себе подпадает под модернизацию, которую нельзя проводить, пока завод не получит документ об Оценке влияния на окружающую среду.

Юрий Кормышкин в свою очередь апеллировал к нему, требуя, чтобы он ответил на вопрос, действующее ли разрешение у завода на работу, или нет. Дмитрий Мац признал, что разрешение действующее. Однако завод не может работать без ОВД, ведь на основании Оценки выдается разрешение на работу завода. Адвокат предприятия, отвечая на вопрос об ОВД, заявила, что дополнительных источников выброса «Экотранс» не добавляет.

— Мы на сегодняшний день не добавляем никаких источников выбросов, чтобы проходить процедуру ОВД. Да, по проекту у нас есть некоторые источники, которые мы бы хотели добавить в связи с тем, что мы не можем закончить проект... — сказала адвокат.

Юрий Кормышкин, в свою очередь, обращаясь к Дмитрию Мацу, заявил, что тот «делает беспредел».

— То, что вы делаете, — беспредел. Вы делаете лично беспредел. Беззаконие. Когда приходили это делать. Предприятие работает, платит налоги, в год платит десятки миллионов гривен, и вы делаете что? — сказал депутат.

Также он сам подтвердил, что завод подался на процедуру получения ОВД, но не может пройти до конца, потому что в Николаевском городском совете «Экотрансу» пока отказали в получении земельных участков.

Депутат считает, что заводу специально не дают разрешение на землю, а без этого разрешения «Экотранс» якобы не сможет провести модернизацию. В том, что депутаты не дали разрешение на участок, Юрий Кормышкин обвинил общественных активистов. Советник главы облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отметил, что у завода должен быть проект модернизации, а также экспертная оценка.

— На мой взгляд, чтоб урегулировать все спорные моменты, если бы вы подались на проект, на экспертизу и получили бы положительный отчет, тогда у вас было бы больше аргументов отвечать на вопросы, работаете ли вы в рамках закона. Я сейчас не оспариваю те 36 миллионов, которые вы вложили, возможно, это сделали специалисты, которые в этом разбираются, которые вам порекомендовали. Но, чтобы узаконить это... — сказал он.

Однако Юрий Кормышкин начал настаивать, что переоборудование происходило в рамках текущего ремонта, а не модернизации.

— Не надо нам ничего, не надо. Я с вами согласен, но не надо нам ничего узаконить, почему? То, что нужно было, вы сказали, нам строить очистные, с проектом, с экспертизой, мы этого не сделали, потому что нам не дали землю, и мы не можем. Мы этого не сделали, мы заключили временный договор с речпортом. Мы сделали текущий ремонт, который не требует экспертизы, не требует проекта..., — отметил Юрий Кормышкин.

В итоге Валентин Гайдаржи предложил разобраться с документами, а также провести необходимые замеры.

Юрий Кормышкин согласился, сообщив, что через две недели завод заработает на полную мощность. Алла Ряжских предложила также провести ночные замеры, потому что местные жители, в основном, жалуются на то, что шум и запах от завода исходят ночью. Юрий Кормышкин в ответ на это возмутился, заявив, что среди тех, кто возмущается деятельностью завода, жителей близлежащих микрорайонов нет. Также он предложил всем собравшимся похвалить его, написав «у себя на страничках», что он выполнил обещанное, то есть модернизировал завод.

— Мы пригласили вас, чтоб вы увидели, и хотелось бы, чтобы каждый из вас у себя на страничке или как на первом этапе сказал: «Предприятие «Экотранс», Кормышкин, как один из собственников...», не писали про меня там гадости, а написали бы, что все, что Кормышкин обещал четыре месяца назад, вложить сюда более 30 миллионов, он сделал, — сказал Юрий Кормышкин.

Алла Ряжских отметила, что для того, чтобы так утверждать, необходимо увидеть проект и экспертную оценку. Юрия Кормышкина это возмутило.

— Может вам еще банковские выписки дать? Мы вам ничем не обязаны. Мы дали администрации все, что мы сделали, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после перерыва возобновил работу маслоэкстракционный завод «Экотранс» — жители Заводского района пожаловалась, что шум и неприятный запах не исчезли.

Напомним, в Николаевской ОГА будут обжаловать решение суда, который отказал в отмене разрешения на выбросы завода «Экотранс».

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс», однако в июле 2021 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении данного иска.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

В октябре 2020 года в рамках проведения досудебного расследования на предприятии прошли обыски. Специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличилась.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс» решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.